Çukurca'da terör operasyonu

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Şort ve Bulutlu yaylalarında düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

PKK'YA GEÇİT YOK

Açıklamada, "08.04.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Bulutlu ve Şort Yaylaları arasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet kullanılamaz halde SA-18 füze gövdesi,11 kilogramlık kırmızı renkli plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 12 kilogramlık 6 tüp, 1000 metre bakır kablo ve 180 bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.