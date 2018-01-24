Çukurca’ya 150 konut müjdesi

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, kanaat önderleriyle bir araya gelerek ilçe sakinleri için 150 konut yapılacağı müjdesini verdi.

PROJE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Çukurca’da kanaat önderleriyle bir araya gelen Kaymakam Temel Ayca, ilçede yapılması planlanan 150 dairelik konut projesi hakkında bilgi verdi.

İLÇE SAKİNLERİ HEYECANLI

Konut projesi hakkında soruları yanıtlayan Kaymakam Ayca, proje amacının vatandaşların konut ihtiyacını çözmek olduğunu söyledi. Belediyenin desteği ile ilçede kurulacak olan kooperatif çalışmalarının ardından Yeşilçeşme Mahallesi’nde 150 konutun yapılacağını ifade eden Ayca, vatandaşın ekonomik durumunun göz önünde bulundurularak düşük maliyette yapılacak 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların kredilendirme usulü ile hak sahiplerine verileceğini belirtti.

Toplantıya katılan kanaat önderleri ise, evleri olmayan ilçe sakinlerini ev sahibi yapmak için çalışma başlatan Kaymakam Ayca’ya teşekkür ederek, yapılacak olan konutların şimdiden ilçe sakinlerini heyecanlandırdığını ifade ettiler.