taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Çukurca'da terör saldırısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi: 6 asker, 3 korucu yaralandı.

11.06.2017 - 18:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari'nin Kuzey Irak'a sınırının sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine bu sabah PKK'lı teröristler tarafından Irak topraklarından havan saldırısı yapıldı.

6 ASKER 3 KORUCU YARALANDI

Havan mermisinin isabet ettiği mevzide bulunan 6 asker yaralandı. 
Hakkari-Çukurca karayolunda Üzümcü Jandarma Karakolu bölgesindeki Şine Köprüsü civarında mayın araması yapan güvenlik korucularına Davul Tepe bölgesinden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlginizi Çekebilir
Eller tetikte oruç açıyorlar
Hakkari'de PKK'lı teröristlere karşı etkin mücadele yürüten özel harekat polisleri, bir yandan da ramazan coşkusu yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili bir sorunun sorulması üzerine "Değerlendirelim." cevabını verdi.
Şırnak'ta askeri birliğe roketli saldırı
Şırnak'taki Küpeli Dağı eteklerinde bulunan Seslice Tabur Komutanlığı'na, teröristler tarafından roketle ateş açıldı.
Van'da terk edilen kamyonette ele geçirilenler
Van'da dur ihtarına uymayıp kaçan kamyonette çok sayıda mühimmat bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor

Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor

335
Fetullah Gülen'in eski masörü eşinden boşanıyor

Fetullah Gülen'in eski masörü eşinden boşanıyor

60
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

330
Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

47
PKK elebaşlarının kız kavgası

PKK elebaşlarının kız kavgası

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

289
Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati

Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM