Çukurca'da terör saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'ya planlanan ziyaretini belirsiz bir tarihe erteleme kararı aldı.

Trump Londra ziyaretini iptal etti

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı.

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Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını istedi

Marmaris'teki turizmci ve esnaf, 4 günlük Bayram tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu: Bayram tatili 9 gün olsun.