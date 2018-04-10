Çukurova Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılmakta olan ve Türkiye‘nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı İbrahim Gül, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gittiği havalimanı inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firmanın Proje Koordinatörü Ferhat Güney’den bilgi aldı.

ADANA VE MERSİN'DEN YOLCULAR RAHATLIKLA ULAŞABİLECEK

Güney, Çukurova Havalimanı’nın 60 ve 45 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacağını belirterek, "Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasındaki D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 16 kilometrelik yol yapım çalışması hızla sürüyor. Yine karayolu ile birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Böylece Adana‘dan veya Mersin‘den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek." dedi.

"8 ADET ÜST GEÇİT YAPACAĞIZ"

Şu anda asfalt plentinin kurulduğunu, ayrıca 2 adet beton santralinin mevcut olduğunu ve üçüncüsünün kurulacağını kaydeden Güney, "Bunun yanında köy yolları için 8 adet üst geçit yapacağız. Deyim yerindeyse 24 saat çalışıyoruz. Büyük bir aksilik olmadığı takdirde 2019 yılı sonuna kadar Çukurova Havalimanı bitmiş olacaktır.” ifadelerini kullandı.