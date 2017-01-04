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Çukurova Havalimanı'nın inşaatı başlıyor

İhale süreci tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatına en kısa sürede başlanacak.

AA | 04.01.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. Emlak

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesini kazanan firmayla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında sözleşme imzalandığını belirtti.

SÜREÇ TAMAMLANDI

Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde sürecin tamamlandığını aktaran Elvan, "30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve 7 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan Çukurova Havalimanı Projesi'nde Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilmiş ve havalimanının yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlenmişti. 16 Mayıs'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesine çıkıldı ve 19 firma havalimanının yapımına talip oldu. Ancak ihaleyle ilgili Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunulmuş ve süreç uzamıştı. İtiraz süreci de geçen hafta bitti ve yeni bir firma belirlendi. Yeni firmaya 10 gün içinde itiraz gelmeyince süreç tamamlanmış oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ihaleyi 224 milyon 874 bin liralık teklifle kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzaladı. Allah'ın izniyle en kısa sürede Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatına başlanacak. Mersinimize ve bölgemize hayırlı olsun. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve her birini tek tek takip ediyoruz" diye konuştu.

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