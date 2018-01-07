Çukurova Kitap Fuarı başladı

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde ÇUKAŞ Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 303 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 80 kültürel etkinlik ve 500 yazarın okurlarıyla buluşmasının planlandığı Çukurova 11. Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Bir hafta sürecek fuara, kitapseverler sevdiği yazarlarla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayabileceler. 6 - 14 Ocak tarihleri arasında kapılarını açacak olan fuara iik gün olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu gözlendi.