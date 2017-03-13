Çukurova’da evlilikler arttı, boşanmalar azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, 2016 yılını kapsayan; Evlenme-Boşanma İstatistikleri Araştırma Raporu’nu değerlendirdi.

Rapora göre; 2016 yılında Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısının, 2016 yılında yüzde 1.4’lük artış göstererek, 594 bin 493 olduğuna dikkat çeken Şahin, kaba evlenme hızının da binde 7.5 olarak ölçüldüğünü hatırlattı.

KADINLARIN İLK EVLENME YAŞI 24

Şahin, "Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı, 2015 yılında 131 bin 830 iken, bu rakam 2016 yılında yüzde 4.3’lük düşüş göstererek, 126 bin 164’e geriledi. Aynı dönemde kaba boşanma hızı da binde 1.59 olarak ölçüldü. Yine ülke genelinde erkeğin ilk evlenme yaşı da 2016’da 27.1 iken, kadının ortalama ilk evlenme yaşı da 24 olarak gerçekleşti" dedi. Şahin, Adana ve Mersin’e ait evlenme-boşanma rakamlarını da kamuoyuyla paylaştı.

EVLİLİK VE BOŞANMALAR ARTTI

Durmuş Ali Şahin, Adana’da evlenme ve boşanmaların, 2016 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği yorumunu yaptı. 2015 yılında kentte 17 bin 281 çiftin evlendiğine dikkat Şahin, “Bu rakam, 2016 yılında yüzde 0.91’lik düşüşle 17 bin 124’e geriledi. Adana’da aynı dönemde kaba evlenme hızı da binde 7.81 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 4 bin 329 iken, 2016 yılında yüzde 9.3 azalarak 3 bin 928 oldu” dedi.

KADINLAR DAHA ERKEN EVLENİYOR

Adana’da kaba boşanma hızının, binde 1.79 olarak ölçüldüğüne dikkat çeken TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, “Adana’da erkeğin ortalama ilk evlenme yaşı 2016 yılında 27.3 iken, kadının ortalama ilk evlenme yaşı 24.3 olarak gerçekleşti” bilgisini paylaştı. Şahin, buna karşılık Mersin’de evlenmelerin bir önceki yıla göre arttığına işaret eden Şahin, buna karşılık boşanmaların azaldığını açıkladı.

EVLİLİK ARTTI, BOŞANMALAR AZALDI

Şahin, "Evlenen çiftlerin sayısı Mersin’de 2015 yılında 13 bin 827 iken, 2016 yılında yüzde 0.87 artarak 13 bin 947 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7.93 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 3 bin 681 iken, 2016 yılında yüzde 4.43 azalarak 3 bin 518 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2 olarak gerçekleşti. Mersin’de erkeğin ortalama ilk evlenme yaşı 2016 yılında 27.4 iken, kadının ortalama ilk evlenme yaşı 24.5 olarak gerçekleşti" dedi.