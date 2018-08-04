Cuma namazında fenalaşan imam hayatını kaybetti

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracını arkadaşlarıyla birlikte darmadağın etti.

Osmaniye'de komşusuunun 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden bir kişi, tutuklanarak cezaevine yetrleştirildi.

Thibaut Courtois, Chelsea için en iyi seçeneğin kendisinin Real Madrid'e satılmak olduğunu söyledi.

1 Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Papaz Brunson olayına değinerek, "ABD büyük bir saygısızlık yaptı. Türkiye hukukun gereği neyse onu yapacaktır." dedi.

2 Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dalgaların neden olduğunu belirtti.

3 Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, oğlunun ölümünden sonra basına ilk kez konuştu.

4 Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, 1 polis şehit oldu, 8 polis yaralandı.

5 Rus kadın kapkaççıyı pişman etti Rusya'da sarhoş bir kapkaççı, bir kadının çantasını çalmaya çalışırken hayatının en büyük hatalarından birini yaptığının henüz farkında değildi.

6 Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu Dünyanın en sakin ve en güvenli ülkesi olduğu olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau dev konvoyu ile gezintilerini yapıyor.