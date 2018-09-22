Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in İstanbul'da ticaretin kalbi olan Kapalıçarşı'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddiaları tamamen yalan çıktı.

DÜKKANLARIN KEPENKLERİNİ KAPALI GÖRÜNCE...

Gürsel Tekin dün cuma namazı saatinde Kapalıçarşı'ya geldi. Bu sırada esnaf namazda olduğu için dükkanların kepenkleri kapalıydı. Bu durumu fırsat bilen Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ekonomiye yönelik bir algı operasyonuna imza attı.

"ESNAF MUTSUZ, HER YER KAPALI"

Çıtak Döviz'in önünde çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Tekin, "Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi" iddiasında bulundu.

Ayrıca "Kepenk kapanmış. İstanbul Türkiye'de ticaretin kalbidir. Kapalıçarşı İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı yerdir. Kalp atmıyor. İstanbul'da yeniden nabzı yükseltmek lazım. Değişim şart" ifadesini kullandı.

ESNAF KONUŞTU: NAMAZDAYDIK

SABAH, Tekin'in kepenk kapattığını iddia ettiği Çıtak Döviz'in sorumlusu Salih Bülbül'ü buldu. Döviz bürosunun 1980'lerden bugüne faaliyette bulunduğunu vurgulayan Bülbül, Tekin'in iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Bülbül, "Gürsel Tekin'in ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Esnaf namazdaydı. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur. Bu yüzden Gürsel Bey yanlış anlamış durumu... Kapalıçarşı çalışmaya devam ediyor." dedi.