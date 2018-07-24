Cumalıkızık UNESCO ile dünyaya açıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşuyor.

Söz konusu bileşenlerden merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgünlük ve bütünlüğünü koruyor.

700 yıllık miras UNESCO ile dünyaya açıldı İZLE



OSMANLI YAŞAM TARZINI ANLATIYOR

Erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulan, külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir getiren Cumalıkızık, geleneksel taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında yer alıyor.

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor. Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Cumalıkızık'ın, evrensel bir değer olduğu için dünyanın her tarafından ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Edebali, "Cumalıkızık'ın, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne listeye girmesiyle beraber hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığı arttı. Ortadoğu, Avrupa, Latin Amerika, yani dünyanın her tarafından binlerce ziyaretçi geliyor. Özellikle yabancılar, dünyayı gezerken UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne önem veriyor. Bu listedeki yerleri görmek istiyor. Bundan dolayı 2014 yılından sonra özellikle yabancı ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanıyor." dedi.