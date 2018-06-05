Cumalıkızık'ta restorasyon çalışmaları tamamlandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan Cumalıkızık'ta, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisinin bozulmaması için süren çalışmalar devam ediyor.

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı köy iken mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık'ta, Yıldırım Belediyesince restore edilen tarihi hamam, cami ve sivil mimari örneği evlerin açılış töreni gerçekleştirildi. Cumalıkızık Mahallesi merkez camisinin önündeki alanda düzenlenen törene, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Bursa milletvekili Osman Mesten ve Muhammed Müfit Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yaptığı konuşmada, Yıldırım'ın tarihi ve kültürel mirasına paha biçilemeyeceğini söyledi. Edebali, Yıldırım'da tarihi olarak korunması gereken alanların olduğunu vurgulayarak, ''Ecdat yadigarı olan bu yerleri koruyup kollamak bizim görevimizdir. Yaklaşık 8 milyon liralık yatırımla Cumalıkızıkımızda birçok sivil mimari evlerimizin restorasyonunu tamamladık. Şu ana kadar 17 evin restorasyonunu yaptık, ikisi devam ediyor, birisi bitmek üzeredir.'' diye konuştu.

"CUMALIKIZIK'I GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Tarihi hamamın da restorasyonunun tamamlandığını dile getiren Edebali, ''Yaptığımız tüm restore çalışmalarında Cumalıkızık'ı geleceğe taşıyoruz çünkü burası bizden sonrakilere bırakacağımız en önemli emanettir. Burası 700 yıllık Osmanlı kırsal mimari örneğidir. Burada göreve ilk başlarken yaptığımız en önemli çalışma koruma planıydı. Uzun çabalar sonunda koruma planımız kurul tarafından onaylandı, biz de meclisimizden geçirdik ve şu anda Cumalıkızık'ı koruyan bir plan dahilinde bütün bu çalışmalar yapılıyor.''