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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ın kararını hafif buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata yönelik olarak alınmasının hafif bulduğunu söyledi.

27.03.2017 - 21:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ın kararını hafif buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Show TV-Habertürk TV-Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

"İHRAÇLARIN AİDAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HAFİF"

Erdoğan, Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür ve Arif Erdem'in 'aidat' gerekçesiyle ihraç edilmesiyle ilgili, "Sadece aidat olarak değerlendirilmesi hafif." diye konuştu.

"AİDAR+FETÖ BAĞLANTISIDIR"

Erdoğan, "Aidat + FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler falan da ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur. Bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Atılan 5 kişinin 5'i de içeride." dedi.

Cumhubaşkanı Erdoğan'dan gündemli ilgili açıklamalar VİDEO

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