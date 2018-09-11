İbrahim Kalın: 2. 100 günlük program kasımda açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

"TÜRBÜLANS KISA SÜREDE AŞILACAK"

"Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz.

Kasımda ikinci 100 günlük icraat programı açıklanacak. Okullarda güvenlik görevlileri görevlendirilecek. Yeni dönemde 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlisi görevlendirilecek.

Cumhubaşkanlığı Sözcüsü: 100 günlük program açıklanacak VİDEO

"İDLİB'DE SİYASİ ÇÖZÜMDE MUTABIK KALMALILAR"

Tahran zirvesinin canlı yayınlanmasını biz de beklemiyorduk. Saldırılar ciddi diplomatik sonuçları olur. Göç dalgası Avrupa'Ya da sıçrar. İdlib konusunda dünya kamuoyu elini taşın altına koysun. Bütün taraflar yapıcı katkıda bulunmalı.

Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır. Beklentimiz bütün tarafların, paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib'e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır.

"ABD FİLİSTİN'DE ARABULUCU VASFINI YİTİRDİ"

FKÖ'nün Washington ofisini kapatma kararı ABD'nin taraf olduğunu teyit etti. ABD arabulucu vasfını yitirmiştir. Bu, Amerikan yönetiminin Filistin meselesi ve Orta Doğu barış sürecine bakışıyla ilgili son derece kaygı verici, endişe verici bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. Filistin halkının meşru davalarında yanında olacağız.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN DURUMU"

(Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok."