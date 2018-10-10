Cumhur İttifakı Devlet Bahçeli'ye soruldu

İngiltere Dışişleri Bakanı, Suudi mevkidaşına, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürüttüğü soruşturmaya yönelik tam işbirliği çağrı yaptı.

Washington Post gazetesine makale yazan Hatice Cengiz, evlilik hazırlıkları yaptıklarını ve konsolosluğa evrak işlemleri için gittiklerini söyledi.

Eşi alkollü mekanda çalıştığı için çocuğunun kendisine verilmesini isteyen baba, velayet davasını kazanamadı.

Bilim insanı Celal Şengör, hem insan dışkısı hem de hayvan dışkısı yediğini, insanınkinin tadının acı olduğunu söyledi.

Esad rejimi, asker kaçakları ve firariler için af çıkardı. Afla birlikte yurt dışındaki mültecilerin ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Serdar Ortaç, eşi Chloe'in İngiliz kültüründen geldiği için Türkiye'ye alışmasının zor olduğunu söyledi.

1 TSK'ya 3 ATAK daha Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK'ya bir günde 3 adet T129 ATAK helikopteri teslim ederek bir ilki gerçekleştirdiklerini açıkları.

2 Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti Kristanna Loken'in doğum günü için mekana giden Sermiyan Midyat gazetecilerden rahatsız oldu. Midyat'ın müdahalesine Sinan Akçıl müdahale edince kavga çıktı.

3 ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'i boykot için ülkeye girmek isterken tutuklanan vatandaşlarıyla ilgili kaçamak yanıt verdi.

4 TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabul edilmesi için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek.

5 Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, birçok ile yerleşti.

6 Gaziantep'te dolmuş şoförleri silahlı kavga çıkarttı Sarı taksi ve Uber taksi sürücüleri arasındaki kavgaların bitmesinin ardından bir yenisi korku salmaya başladı; dolmuş şoförleri. Gaziantep'te çıkan yolcu kavgasında silahlar ateşlendi.