Cumhur İttifakı Devlet Bahçeli'ye soruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakatın ardından AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı adı altında girerek sandıktan zaferle ayrıldı.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ
Yerel seçimler yaklaşırken parti arasında görüşme trafiği hızlandı.
Önümüzdeki günlerde liderler düzeyinde de bir görüşme gerçekleştirilecek.
SİYASİ KOMBİN MODELİ
Görüşme öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ittifak konusunda önemli bir açıklama geldi.
MHP Lideri, "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz" şeklinde konuştu.