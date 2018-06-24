Cumhur İttifakı sandıkları sildi süpürdü

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ait oylar sayılmaya devam ediyor. Milletvekili seçimlerinde şimdiye kadar sandıkların yüzde 87’si açıldı. Şimdiye kadar açılan sandıklara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 54,46.





YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise durum yine Cumhur İttifakı lehine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 89'u sayılan oyların yüzde 53.41'sını aldı ve 13. Cumhurbaşkanı olarak 2. kez Cumhurbaşkanı oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.



