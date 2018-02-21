Cumhur İttifakı'na CHP'den ilk yorum

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı olarak adını koyduğu 26 maddelik ittifak teklifi Meclis Başkanlığına verildi.

Ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor.

CHP'Lİ TEZCAN: BARAJ KORUNUYOR

26 maddelik teklife ilişkin CHP'den de ilk yorum geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "İttifak getiriyorsunuz ama baraj korunuyor. Niye ısrarla yüzde 10 barajını koruyorsunuz. MHP'yi barajdan kurtarmak için oluşmuş ikili bir baraj. Siz yüzde 5, yüzde 3, yüzde 7 alan bir partiyi yüzde 10 barajından kurtarmayı öngörüyorsunuz da seçmene kendi programımla gideceğim diyen bir partinin yaşamasına niye fırsat vermiyorsunuz." dedi.

"HER ŞEKİLDE SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Tezcan ayrıca, "Kolluk güçlerinin sandık çevresine girebilmesi sandık başkanının çağrısına bağlıdır, şimdi vatandaşın çağrısı ile de gelecek diye hüküm getirmişler. Sandık başkanlarının kararlı durdukları yerlerde, parti destekçilerin müdahalelerine açık olmaktadır. Sandık başkanını öneremezsin diyorlar siyasi partilere. Güvenli seçim konusunda bütün kadrolarımızla her şekilde sandığa sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.