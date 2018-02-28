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Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 08:31..
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Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

AK Parti ile MHP arasında 2019 yılında yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı. Konuyla ilgili 26 maddelik kanun teklifi hazırlanarak Meclis'e gönderildi.

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda CHP kanun değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

CHP ve HDP'den gelen eleştirilere cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK MERAK EDİLEN MADDE

Henüz Meclis'ten geçmeyen kanun teklifinin en çok merak edilen maddesi ise, 18. madde oldu.

Bu maddede, ittifak içerisinde iki partiye birden verilen oyların nasıl hesaplanacağı ifade ediliyor.

İTTİFAK İÇERİSİNDEKİ 2 PARTİYE OY VERİLİRSE...

Maddedeki yer alan formüle göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak.

AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak.

Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil.

Peki iki partiye oy verilmesi durumunda bu oylar nasıl dağıtılacak?

Bu konuda formül oldukça basit.

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

RAKAMLARLA OY DAĞILIMI

Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin.

Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek.

OY DAĞILIMIN SONUCU

Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.

Bu formülün ayrıntılarını, CNN Türk canlı yayınında Mustafa Şentop anlattı.

MADDE 18 NEDİR

MADDE 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

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