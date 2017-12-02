Cumhurbakanı Erdoğan'dan Kars'a uçak bileti müjdesi

Kars'ta AK Parti İl Kongresi öncesinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars'a ulaşımda bilet fiyatlarının ucuzlayacağını müjdeledi.

Erdoğan'dan Kars'a uçak bileti müjdesi- İZLE



KARS'A BİLET FİYATLARI DÜŞÜYOR

Erdoğan, "Arkadan Selahattin Bey 'uçak biletleri biraz pahalı' diye sufle yapıyor. Otobüsten inmeye doğru Vali Bey de kulağıma fısıldadı. Bunun üzerine THY Yönetim Kurulu Başkanı (İlker Aycı) ile konuştum. Yaz ve kış bilet fiyatları değişiyormuş. Bundan dolayı da talep artmış. Bir de Sarıkamış da bayağa hareketlenmiş. Şimdi bu şehitler diyarına 'hadi bakalım' dedik. Uçak seferlerinizi biraz artırın fiyatları da şöyle bir gözden geçirerek indirim yapın dedik. Sağolsun Başkan da 'yönetimimi toplayacağım ve bunu gözden geçireceğiz ve değerlendirmesini yapacağız dedi.' " diye konuştu.