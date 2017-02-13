Cumhurbaşkanı'nın Barış Enstitüsü'ndeki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Bahreyn'in başkenti Manama'da Uluslararası Barış Enstitüsü'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında El Bab'dan sonra TSK'nın operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

"RAKKA VE MÜNBİÇ'İ DE TERÖRDEN ARINDIRACAĞIZ"

"Suriye'deki kriz komşularının yanı sıra Avrupa'da da güvenlik sorunlarına yol açıyor. Suriye'deki en önemli husus ateşkesin güçlendirilerek yeniden başlatılması için zemin oluşturmaktır. Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ ve YPG'nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. El Bab'ı DEAŞ'ten temizlemek üzereyiz. Sonrasında Rakka ve Münbiç'i terörden arındıracağız.





"HEDEFİMİZ 4-5 BİN KİLOMETREKARELİK ALANI GÜVENLİ HALE GETİRMEK"

Arap kardeşlerimiz ve Türkmenler yerleşme imkanı bulacaktır. Hedefimiz burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge haline getirmektir. Bu çalışma şu anda devam ediyor. Şehitlerimiz var, ÖSO'nun şehitleri var. Ama DEAŞ'tan 3bini aşkın etkisiz hale getirilen terörist var. Burada kararlıyız çünkü DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Ve DEAŞ terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barış dinidir. DEAŞ savunmasız insanları acımasız şekilde öldürmüştür."

