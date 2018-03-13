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Cumhurbaşkanı: 3400 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 17:10..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

3400 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Vefa ödülünün milletimizin gözbebeği, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin'e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.

"SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR"

İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz. Son birkaç gündür Afrin'den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor.

"BÖLGE HALKININ GELECEĞİNİ KURTARIYORUZ"

Batı medyasında moda ikonu edasıyla pazarlanan teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri ifşa oluyor. Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçasıyla bölge halkının geleceğini de kurtarıyor. DEAŞ bahanesiyle coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni, Allah'ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizin mücadelesi ile inşallah paramparça ettik, ediyoruz.

"SİVİLLERİ HEDEF ALSAK, AFRİN DÜŞMÜŞTÜ"

Biz, sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü. Birileri, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye'den Irak'a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı.

"HOCALARIMIZ ÇOK DİKKATLİ OLMALI"

Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Birileri bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ'ın, Boko Haram'ın temsil ettiği sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyor. (FETÖ ve DEAŞ) Bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır."

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