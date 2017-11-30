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Cumhurbaşkanı 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 6 üniversiteye yaptığı rektör ataması resmi gazetede yayımlandı.

DHA | 30.11.2017 - 05:47..
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Atamaların Türkiye Cumhuriyeti Anayası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca ve mütevelli heyetlerinin teklifi ile Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine yapıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı 6 üniversiteye rektör atadı

Atamalar şu şekilde:

Uşak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş

Işık Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz

İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Sudi Apak

İstanbul Gelişim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Burhan Aykaç

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bulut

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