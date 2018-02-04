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Cumhurbaşkanı: 935 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 18:40..
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Cumhurbaşkanı, Vatikan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

935 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda 935 teröristin etkisiz hale getirildiliğini açıklayan Erdoğan, CHP'lilerin ÖSO'ya tepki göstermeleri ve Esad'la görüşülmeli açıklamlarına tepki göstererek: "CHP'nin yaklaşımı milli ve yerli değil. YPG'nin yaklaşımı neyse odur. İl başkanlıklarına getirdikleri kişilerin yaptığı açıklamaları gördük. 1 milyon kişinin ölümüne neden olmuş bir kişiyle, bizi bir araya getirecek kişinin siyasette ne işi olabilir. Şu anda Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran bir kişinin, Türk siyasetinde milli ve yerli yeri olamaz. O na da gereken cevabı milletimiz verecektir." dedi.

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