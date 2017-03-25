Cumhurbaşkanı: AB müzakereleri için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tatlıdil Forumunun kapanış töreninde konuştu.

İSVİÇRE'YE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Az önce dar kapsamlı görüşmede bir şey söyledim, 'Siz (İngiltere) Brexit'le ilgili bir karar aldınız, yani 16 Nisan'dan sonra farklı şeyler olabilir' diye. Çünkü boşu boşuna buralara gelinmedi. İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri -parlamento, dikkat edin- orada benim resmimi koyuyor, yanında şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok.

"MÜZAKERELER İÇİN DE REFERANDUM YAPMA YOLUNA GİDEBİLİRİZ"

Şimdi benzeri bir 'Brexit' için, biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz. Arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız."