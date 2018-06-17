24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da Büyük İstanbul Mitingi'nde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasının bir kısmında İstanbul'daki Adalar'da atların faytonlarda kullanılması ve eziyet edilerek öldürülmesiyle ilgili de konuştu.

"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Adalar'da vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konudaki gerekli kararı aldıkadalardaki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı: Adalar'da atlar faytonda kullanılmayacak VİDEO

"SAKARYA'DAKİ OPERATÖR TUTUKLANDI"

Sevgili peygamberimizin bir gün yanında sahabilerle giderken yol kenarındabir köpek ölüsü vardı, yanındakiler burunlarını tutuyordu kokudanpeygamberimiz ise dişlerine bakıyordu dişleri ne kadar da güzelmiş diyordu biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz ve şimdi yeni düzenlemelerle, işte bu hayvanseverler ister ev ister sokak, bunlar üzerindeki çalışmaları çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Sakarya'daki olayla ilgili, köpeği öldüren operatör tutuklandı.