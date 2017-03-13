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Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in başörtüsü yasağı vaadi

Fransa'da İslam karşıtı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Fransız seçmenlere başörtüsüne sokakta bile izin vermeyeceğini vaat etti.

13.03.2017 - 15:07
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Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in başörtüsü yasağı vaadi

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Fransa'da İslam karşıtlığı ile bilinen Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, katıldığı bir televizyon programında başörtüsü ile ilgili düşüncelerini anlattı.

"HER YERDE YASAKLANMALI"

Aşırı sağın Cumhurbaşkanı adayı ve Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen, seçimleri kazanması halinde, sokakta bile başörtüsü yasağının uygulanacağını söyleyerek, "Ben görünür dini simgelerin her yerde yasaklanmasını istiyorum. Sokakta bile başörtüsü olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in başörtüsü yasağı vaadi VİDEO

LÜBNAN'DA BAŞÖRTÜSÜ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Pen, Lübnan temasları sırasında kendisine başörtüsü takması önerilince, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in başörtüsü yasağı vaadi

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in başörtüsü yasağı vaadi

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