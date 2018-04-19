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Cumhurbaşkanı adaylığı için imza detayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişi için gerekli olan 100 bin imzanın notere değil, ilçe seçim kurullarına verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 18:26..
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Cumhurbaşkanı adaylığı için imza detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişi için gerekli olan 100 bin imzanın yer aldığı kanunlarla ilgili detaylar belli oldu.

YA CUMHURBAŞKANLIĞINA YA DA MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY OLACAK

Hayati Yazıcı, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil." dedi.

İMZALAR YSK'YA VERİLECEK

Uyum Komisyonu çalışmalarından sonra konuşan Yazıcı şunları cumhurbaşkanlığı adaylığıyle ilgili şunları söyledi: "100 bin imzayla ilgili başvuru YSK'ya olacak. Bir kişi bir aday için YSK'ya imza verebiliyor. Bununla ilgili kontrol seçim kurullarında ve YSK'da olacak. Vatandaşlar ilçe seçim kurullarına başvurabilecek, çünkü seçim kütükleri onlarda bulunuyor."

UYUM YASALARINDA BAŞBAKAN İFADELERİ KALDIRILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı uyum yasalarıyla ilgili ise "Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis'ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak." dedi.

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