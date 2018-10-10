Cumhurbaşkanı Afrika için Macaristan'a seslendi

Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı, iki ülkenin Afrika için de çalışması gerektiğini vurguladı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARLI TİCARET HACMİ

2013 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile son 5 yılda Macaristan ile ikili ilişkilerde her alanda önemli yol katedildiğini belirten Erdoğan, 2013-2017 arasında ikili ticaret hacminin yüzde 38 artışa, 2,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Erdoğan, ziyaret kapsamında düzenlenen iş dünyası ile verimli istişareler yapılmasına vesile olan Türkiye-Macaristan İş Forumu ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

AFRİKA İÇİN ORTAKLIK ÇAĞRISI YAPTI

Erdoğan, Taşımacılıktan enerjiye, inşaattan turizme, savunmadan tarıma kadar çok geniş bir yelpazede Macaristan ile sahip olunan potansiyeli, fiile geçirmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Asya - Macaristan ilişkilerinin güçlenmesi için destek vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefikimiz Macaristan ile bölgesel meselelerdeki işbirliğimizi ve Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine vermiş olduğu desteği önemsiyoruz. Uluslararası alandaki işbirliğimizi Avrupa sınırlarının ötesine taşıyor. Afrika ve Orta Asya'da da imkanlarımızı birleştiriyoruz." dedi.

"Biz Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz." diyen Erdoğan, "Orta Asya'ya uzanan kadim dostluğumuz var. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. Türkiye, Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırıma girelim. " şeklinde konuştu.

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