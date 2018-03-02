Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Afrin'de terör örgütleriyle Mehmetçik arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit olurken 13 askerimiz de yaraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.