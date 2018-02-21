Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Kalkınma Planı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de önemli açıklamalar da bulundu.

"AFRİN'E İLERLEYENLERE GEREĞİNİ YAPTIK"

Dün akşam Afrin'e YPG'ye destek için giden Esad'ın milislerine TSK'nın müdahale ettiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan: "Teknolojik yatırımlarımızın etkileri savunma sanayinde de gösteriyor. Milli teknolojilere sahibiz. Birçok iç ve dış tehdidi yerli ve milli üretim ile bertaraf ediyoruz. Afrin'de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık şuan geldiğimiz konumda olmayacaktık. Kendi göbeğimizi kestik, bu sabah itibarıyla 1.780 teröristi etkisiz hale getirdik. SİHA'larımız gereğini yaptı, toplarımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı: Afrin'e gidenlere gereğini yaptık VİDEO