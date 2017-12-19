Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak

AK Parti İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Mehmet Karadağ, son bir yıl içersinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikinci kez ağırlayacaklarını ve bu durumdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZÜMÜZ VAR"

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı yapıldığını hatırlatan Mehmet Karadağ, toplantı sonunda kongrede il başkanlığı görevine devam etmesi yönündeki kararın kendisine tebliğ edildiğini açıkladı.

İl kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenine layık olacak şekilde gerçekleştirerek bu kutlu yürüyüşe devam edeceklerini dile getiren Karadağ, “Teşkilatçılık anlamında epey tecrübe kazandık. Bu tecrübemizi 2019 seçimlerinde sandığa yansıtmamız gerekiyor. Teşkilatlar olarak Cumhurbaşkanımıza bir sözümüz var. 2019 seçimlerini zirvede tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Türkiye genelinde kongre sürecini tamamlayan ilk ilin Çorum teşkilatı olduğunu hatırlatan Karadağ, teşkilatların tamamını yenileyerek yeni bir dinamizm kazandırdıklarını ifade etti.

'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

İl Başkanı Karadağ, “AK parti olarak toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyoruz. Amacımız Çorum’a en iyi hizmeti yapmak, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye bir ateş çemberi içerisinde, Türkiye’de herhangi bir aksaklık olması durumunda bütün kazanımlarımız tekrar kaybedebiliriz. Bu süreç içerisinde çok çalışacağız. Milletimizi seviyoruz, milletimizde bizi seviyor. Milleti için kefeni giyip yola çıkan ve bu uğurda ölmeye varım diyen bir liderin partisinde görev yapmak hepimiz için onur verici” diye konuştu.

RAPORLAMA SONUÇLARI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl’ün de katıldığı ekonomik forumda sivil belediye başkanları, ilçe başkanları ve işadamlarıyla kentin ekonomik beklentileri ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri masaya yatırıldığını hatırlatan Karadağ, “Üniversitemizden akademisyenlerimiz o çalışmayı rapor haline getiriyorlar. Puanlama sistemiyle işadamları, belediye başkanları ilçe başkanlarımıza önümüzdeki 10 yılda Çorum’a gelmesini istediğiniz yatırım ne olmalı diye bir sorumuz vardı. Raporlama ile oradan çıkacak sonucun ilk üç maddesini Cumhurbaşkanımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.