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Erdoğan: Sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan bitmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Ak Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, sivillerin vurulmamasına özen gösterildiğinin bir kez daha altını çizdi.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 11:28..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İl Başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Afrin'in merkezinin hızla kuşatılacağını ve yeni bir stratejiyle harekata devam edileceğini söylerken "Doğu Guta'da her gün çocuğun , yaşlının, gencin öldürülmesinden rahatsızlık duymuyorsun. Bu harekattan rahatsızlık duyuyorsun. Biz sivil terörist ayırt etmeseydik, Afrin çoktan bitmişti." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan bitmişti

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her geçen gün 2019 seçimlerine hazırlık hususunda çalışmalarımızı sıklaştırmak durumundayız. 2019 seçimleri herhangi bir seçim değildir. 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir.

"HEDEFİMİZİ EN AZ YÜZDE 50 KOYMALIYIZ"

Her seçim diğerini etkiler. Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde  hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız.

Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir. Her kim AK Parti'yi ksır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz.

AK Parti ve MHP olarak Cumhur ittifakını Meclise sunduk. Bunun dışında mahalli idareler seçimlerinde herhangi bir yenilik yok. Ancak milletvekilinin seçilme yaşının 18'e düşürülmesi nedeniyle, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın seçimlerinde de aday yaşı 18'e indirilmiştir.

"AMBLEME DENK GELMEYEN OYLARDA GEÇERLİ SAYILACAK"

İttifaka giren partiler seçim pusulasında aynı alanda yer alacak. İttifak bölümünde parti amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak. Her parti kendi listesi ile seçime girecek. Hedef oydaki zayiatı yok etmektir.

Herhangi bir partinin başkanı kendi partisinden istifa etmeden başka partiden aday olabilecek. Ancak seçim pusulasında olmayacak. Her parti kendi listesini yapacak. Kendi oyunu alacak. Kendi milletvekilini çıkaracak. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kazandırılarak, milletin karşısına çıkılmış olacak.

Mecliste ittifaklardan kaynaklanan işbirliklerinin sürmesi milletimizin hayrınadır. Yürütmenin tek başına cumhurbaşkanının yetkisinde olması, hatırlamak istemeyeceğimiz eski devre bir daha fırsat vermeyecektir. O devir inşallah kapanıyor. Bu nedenle AK Parti olarak bizim ittifaklardan geri çekilmemize, korkmamıza neden olabilecek hiçbir sebep yoktur.

Kardeşim Türkiye'nin güney sınırlarını terör örgütlerinden koruma kararlılığını her geçen gün daha fazla gösteriyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3 buçuk milyon... Suriyeli kardeşlerimizin burada barınmaları için elimizden geleni yaptık. Suriye'deki saldırıların topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin KM'lik alan DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Burada yaşayan insanlar topraklarına dönmüş oldu, bunu biz sağladık.

Erdoğan: Sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan bitmişti


"ASKERİMİZ KAR KIŞ DEMEDEN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Bugün 35. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda adım adım Afrin'e ilerliyoruz. 1873 teröristi etkisiz hale getirilerek, 100 köy kontrol altına alındı. Derdimiz nedir? Derdimiz 3 buçuk milyon insanı kendi evlerine, topraklarına nasıl gönderebiliriz. Derdimiz budur. Bölgedeki hakim tepeler büyük ölçüde teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Hava şarları kötü. Zaman zaman kar, sis, yağmur... Askerimiz kar, kış, bora demeden yoluna devam ediyor.

Ülkemizin varlığı sadece teröristleri ve terörist sevicileri rahatsız ediyor. İnşallah en kısa sürede Afrin'i teröristlerden temizleyerek birçok insanın yurtlarına dönmelerini sağlayacağız. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz.

"SİVİL, TERÖRİST AYIRT ETMESEYDİK AFRİN ÇOKTAN BİTMİŞTİ"

Bizi bu dönemde en çok üzen müttefikimiz kimi ülkelerin be vicdansız, be ahlaksız. Doğu Guta'da her gün çocuğun , yaşlının, gencin öldürülmesinden rahatsızlık duymuyorsun. Bu harekattan rahatsızlık duyuyorsun. Biz sivil terörist ayırt etmeseydik, Afrin çoktan bitmişti. Biz Kemal efendinin ağzıylada hareket etmeyiz he. Ne gabar ile ilgili bir derdin var, tendürek ile ilgili bir derdin var, ne Cudi ile ilgili bir derdin var. Derdin yok ki, onlarla sadece işbirliğin var.

"TÜRKİYE'NİN KARNI OYALAMA TAKTİKLERİNE TOKTUR"

PKK'lı teröristleri kırk kılığa sokarak, meşrulaştırmaya çalışmalarını biz yüzlerine vurmaktan usandık, onlar hala utanmadılar. Münbiç'teki en tepeden başlayan söylemlerini ortaya koyduğumuz yüzlerce dosya var. Bunu söylediğimizde haklı olduğumuzu söylüyorlar. Türkiye'nin artık oyalama taktiklerine karnı tokdur. Bu yaz hem terör örgütleri hem de onları destekleyenler için sıcak geçecektir. Önce Münbiç'i, Fırat Kalkanı bölgesini temizleyerek hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Biz gerçek devlet adamları ile görüşmeye her zaman varız.

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