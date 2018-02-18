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Cumhurbaşkanı, AK Parti kongresinde

Cumhurbaşkanı, AK Parti Ankara kongresinde açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 18.02.2018 - 15:55..
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Cumhurbaşkanı, AK Parti kongresinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor...

TOPRAKLARIMIZI PARÇALAMAK İSTEYENLERE MEZAR EDERİZ HER YERİ

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biz 780 bin kilometrekareye, 18 milyon metrekareden geldik. Şimdi ilmik ilmik dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri, mezar. Bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz.

KAHRAMANLARIMIZ OPERASYONLARLA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYOR

Şimdi de kahraman askerlerimiz işte önce Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, şimdi de Afrin'de, İdlib'de, Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor.

TERÖRİSTLERİ AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK

Biz ne dedik “Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz" Gömdük mü? Gömdük, Gömmeye devam ediyoruz.

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