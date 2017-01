Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta son safhaya ulaştık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devam eden müzakere sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, müzakere sürecinde henüz sonuçlanmamış ayrılık noktalarının gerçekçilik ve makuliyet ölçüleri içinde kalınarak uzlaştırılması gerektiğini bildirdi. Akıncı, “Bu noktaya ulaşabilirsek, son söz elbette referandumda her iki topluma ait olacaktır. Ancak henüz o noktada değiliz. Her iki toplumun ve özellikle örgütlü kesimlerinin de desteğiyle bu sonuca ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERELER ÇOK OLUMLU NOKTAYA ULAŞTI

Kıbrıs müzakere sürecinde uzun yıllar sonrası çok önemli bir noktaya vardıklarını vurgulayan Akıncı, garantör ülkelerin de katılımıyla İsviçre'de gerçekleşen 5’li konferansın toplanma aşamasına varan süreçte Kıbrıs Türk tarafı olarak çok olumlu katkı sağladıklarına işaret etti.

"TÜM HARİTALAR TÜRK TARAFINA YÜZDE 29 TOPRAK KALACAĞINI ÖNGÖRÜYOR"

Akıncı, yaratılmasına ciddi emek verdiğimiz müzakere sürecindeki ivmenin yitirilmeden, konferansın tüm katılımcılarının çözüm için kararlı desteklerini sürdürmeleri zorunlu olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Sürecin 5’li konferans aşamasına kadar gelmesinden çözüm isteyen halkımız ne kadar memnunsa, çözümsüzlüğü kendi bencil çıkarlarına uygun görenler de o kadar tedirgin olmuşlardır. Toprak konusunda da bu çizgimden ayrılacak değilim. Kıbrıs’ta çözüm ancak, Rum tarafının 1963’ten beri bizi mahrum bıraktıkları siyasi eşitliğimizin federal bir çerçevede bize iade edilmesi ve bizim de, 1974’ten beri savaşın sonucunda onların mahrum kaldığı toprakların bir kısmını onlara iade etmemizle gerçekleşebilir. Annan’dan günümüze kadar tüm haritalar Kıbrıs Türk tarafına yüzde 29 civarında bir toprak kalacağını öngörmektedir. Bu son süreçte de eğer çözüme ulaşmak mümkün olacaksa sonuç bu şekilde olacaktır. Eğer tüm konularda uzlaşıp referandum aşamasına ulaşılabilirsek, halkımız kalıcı olarak 'bizimdir' diyemeyeceği ve yasallığı sürekli AHİM’de sorgulanan ama yüzdeliği birkaç puan daha fazla olan bir toprakta mı, yoksa uluslararası hukuk içinde, gelecek belirsizliğinden kurtulmuş bir yerde mi yaşamak istediğine kendi karar verecektir. Burada önemli olan, çözüme ulaşabilirsek insanlarımızın mümkün olduğunca az sayıda yer değiştirmek zorunda kalmalarıdır. Zorunlu olarak yer değiştirmek durumunda olacakların ise yeni bir eve ve iş imkanlarına kavuşturulmalarıdır. Bu olmadan zaten hiç kimse yerinden ayrılmayacaktır."

KIBRIS'TA KARARLI DURUŞLARA İHTİYAÇ DUYULAN SON SAFHAYA ULAŞTIK

Cumhurbaşkanı Akıncı, attıkları her adımda vicdanına ve halkına karşı sorumluluğunu aklından çıkarmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kıbrıs’ta kararlı duruşlara ihtiyaç duyulan son safhaya ulaştık. Tüm ilgili tarafların olumlu katkılarıyla eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak bir ada yaratmak mümkündür. Bu çerçevede henüz sonuçlanmamış ayrılık noktalarının da, gerçekçilik ve makuliyet ölçüleri içinde kalınarak uzlaştırılması gerekmektedir. Bu noktaya ulaşabilirsek, son söz elbette referandumda her iki topluma ait olacaktır. Ancak henüz o noktada değiliz. Her iki toplumun ve özellikle örgütlü kesimlerinin de desteğiyle bu sonuca ulaşabiliriz."