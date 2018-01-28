Cumhurbaşkanı'ndan Tabipler Birliği'ne tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.

SÖZDE PROFESÖR...

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan Tabipler Birliği'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde Tabipler Birliği 'savaşa hayır' diyor. Senin her yerin tabip olsa ne yazar. Sözde profesör. Senin her yerin profesör olsa ne yazar?" dedi.

TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan Türk Tabipler Birliği rahatsız olmuş, operasyonla ilgili, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapılmıştı.

OPERASYONLA İLGİLİ SON BİLGİLER

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Az önce rakamları tekrar aldım. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de ÖSO ordusundan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan.

AFRİN'E ÖNCE BAŞKOMUTAN ÖNDE GİDECEK

Tamam. Hazır mıyız? Maşallah. Geçen komuta kademesine sordum. İhtiyacımız var mı dedim, yeteriz dediler. İhtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, siz de arkadan geleceksiniz. Onun için durmak yok, yola devam.

ASKERLERİMİZ AFRİN'DE DESTAN YAZIYOR

Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, can ve mal güvenliğine tehdit olduğu zaman da gözümüz kimseyi görmez.

Birileri çıkmış, savaşa hayır diye bildiri yayınlıyor. Ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Bu zatlar, terör örgütü Suriye'de on binlerce insanı öldürürken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler. Terör örgütüne 5 bin TIR silah verilirken 'savaşa hayır' demek hiç mi akıllarına gelmedi.