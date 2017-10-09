Cumhurbaşkanı, Ampute Milli Takımı'nı kutladı

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımının, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e telgraf gönderdi.

FİNAL İÇİN BAŞARI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafında Uztürk'e tebriklerini ileterek, akşam oynanacak final maçında Milli Takıma başarılar diledi.