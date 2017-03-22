Cumhurbaşkanı, Anadolu Yayıncılar Derneği'yle buluştu

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

YEREL BASININ GÜCÜ DEMOKRASİ GÜCÜDÜR

"15 Temmuz gecesi Anadolu yayıncılarının ortak platform oluşturarak darbe karşıtı yayın yapmasını unutamayız. Biz Anadolu basınını Kurtuluş Savaşı'ndan biliriz. Biz Anadolu basınını tek parti dönemine karşı verdiği demokrasi mücadelesinden biliriz. Darbe dönemlerinde herkes susarken konuşma cesaretinden biliriz. Kıt imkanlarına rağmen yürüttükleri faaliyetlerinden biliriz. Yerel basının gücü demokrasinin gücüdür. Yerel basını reytingle, tirajla ölçmek doğru değildir. Uydu ve telif masrafları için bu durumun da göz önünde bulundurulmasını faydalı görüyorum.

BİZ MANŞETLERLE ÇARPIŞARAK BUGÜNLERE GELDİK

Aynı şekilde kamu ilanları... Yerel basının varlığını sürdürmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Biz manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik. Muhtar bile olamaz diye amiral gemisi geçinenler sürmanşet attı. Bunlar muhtarları küçümsediler. Ama biz bu salonda sürekli muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Birileri de kalkıyor muhtarları küçümsüyor. Benim BM de yaptığım konuşma için 'Sanki muhtarlara konuşuyor' diyor. Sonra da 'Ben onu demek istemedim' diyor. Tamam da ne demek istedin? BM'de bizim karşımızda olanların tamamı seçilmiş değil. Atanmışlar da vardır. Muhtar seçilmiştir. Seçilmiş olduğu için saygındır.

ADAM GELİYOR, TAM BİR AJAN

Biz gücümüzü manşetlerden değil sandıklardan aldığımız için bu çarpık zihniyete meydan okuduk. Kendi ülkesini yurtdışına şikayet edenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Adam geliyor, tam bir ajan terörist. Neymiş basın mensubu. Bir ay Almanya Başkonsolosluğunda misafir ediliyor. Şansölye 'Bizim burada çifte vatandaş olan bir gazetecimiz var. Bunu bırakmanızı istiyoruz' diyor. Ben sizden 4500 PKK'lı teröristin iadesini istedim, verdiniz mi? 'Yargı bakıyor' diyor. Bizde de bırakın yargı baksın. Onunla ilgili kararı da bizde yargı verir. Çünkü bizde yargı bağımsızdır, karışamayız. Mahkemeye çıktı ve tutuklandı. Süreç böyle devam edecek.

SEN HOLLANDA'NIN YANINDAYIM DİYORSUN BEN DE HALKIMIN YANINDAYIM

Sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, bakanlarına kapını kapatıyorsun. Ve Hollanda'da atını, itini vatandaşlarımın üzerine süren 'Hollanda'nın yanındayım' diyorsun. Sen Hollanda'nın yanında mısın, ben de hakkın ve halkımın yanındayım.

KARŞIMIZA MASKEYLE ÇIKARLARSA HAYDUR MUAMELESİ YAPMA KARARI ALDIK

Karşımıza maskeyle çıkarlarsa artık haydut muamelesi yapma kararı aldık. Çık ortaya delikanlıca benim Türkiye ile meselem var de ki, millet görsün. Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek kakılacak bir ülke değildir. Türkiye olarak Avrupa ülkelerini demokrasiye, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.





CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Yalanın en büyük panzehiri gerçeklerdir. Tek bir iddia konusundaki görüşlerimi ifade edeceğim. Muhalefet tek adamla yatıp kalkıyor. Bunlar okumadıkları, okuduklarını da anlamadıkları için, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, tek adam sistemini karıştırıyorlar. Yürütmedeki çokbaşlılığın ortadan kaldırıldığı sistemdir. Bunların dillerinden düşürmediği tek adam rejimi 1923'te kapandı. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokratik bir sistemdir. Cumhurbaşkanı halkın yüzde 50 + 1 oyuyla seçiliyor. Her 5 yılda bir sandık ortaya geliyor. Sandıktan da çıkasınız 20-30 yıl cumhurbaşkanlığı yapmak yok. Tek adam rejiminde ise seçim falan yoktur. Süresi de yoktur. Yönetimi ele geçiren kişi ölene veya birileri devirene kadar kalır. Bizim getirdiğimiz yönetim sisteminde cumhurbaşkanı milletin, Meclis'in ve kamuoyunun denetimine tabiidir. Bu sistemdeki cumhurbaşkanının kim olacağı, seçimlerde millet tarafından belirlenir. Tek adam rejimlerinde bir şahıs vardır. 'Meclis yok' diyor, olur mu öyle bir şey. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok. Cumhurbaşkanının sadece bütçe kanunuyla yetkisi var. Kararname, hakkında yasal düzenleme olmayan konularda kararname çıkarabilir. Meclis bunu yasayla ortadan kaldırabilir. Aynı şekilde yargı. Yargı üyeleri, HSK, 7'sini parlamento seçiyor. 4+2 cumhurbaşkanı. Yargıtay, Danıştay, AYM aynen. Dürüst olun. Bu ülkenin huzurunu kaçırmayın. Biz bunları muhatap almadıkça yalanlara başlıyorlar. Meydanı iftiracılara terk etmemek için, böyle mukayeseli anlatma yoluna gidiyoruz"



