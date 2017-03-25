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Cumhurbaşkanı Antalya'da Toplu Açılış Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Toplu Açılış Töreni'nde büyük bir kalabalığa hitap etti.

25.03.2017 - 15:20
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Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Antalya'da Türkiye-Finlandiya maçını izledikten sonra bugün de şehirde programlarına devam etti.

Cumhurbaşkanı, Antalya'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"IMF BİZDEN BORÇ ALMAYA KORKTU"

"8 ay memuruna maaş ödeymeyen bir devlet vardı. Biz geldik maaşları takır takır ödemey başladık. Bizden önce IMF Türkiye'ye gelir, talimatları verir giderdi. Şimdi bizden borç istiyorlar. Baktılar ki Türkiye işi cıvıttı bizi kendilerine borçlandıracak vazgeçtiler.

Cumhurbaşkanı Antalya'da Toplu Açılış Töreni'nde

"BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ŞEHİR HASTANESİ OLACAK"

Çapa'da Cerrahpaşa'da sokakta sedyeler üzerinde hastalar taşınıyordu. 'Artık böyle olmayacak' dedik. Şehir hastanelerimizi artık açıyoruz. Antalya'nın da şehir hastanesi olacak. Büyükşehirlerin tamamında şehir hastanesi olacak.

Cumhurbaşkanı Antalya'da Toplu Açılış Töreni'nde

Detaylar gelecek...

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