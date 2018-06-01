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Cumhurbaşkanı: Artık Uber diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok tartışılan Uber'le ilgili: "O iş bitti, artık öyle bir şey yok." dedi.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 22:03..
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Cumhurbaşkanı: Artık Uber diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da halk otobüsü esnafıyla buluştu. Erdoğan, burada Uber-taksi tartışmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"TAKSİCİLERİMİZ STANDARTI YÜKSELTSİN"

Taksici esnafımızın kendini bir muhasebeye tutması gerekiyor. Teknik kalite anlamında ve müşteri ilişkileri anlamında hizmet standartlarını yükseltmeyenlerin varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Taksicilerimiz bu imkanları en iyi şekilde değerlendirsin.

Cumhurbaşkanı: Artık Uber diye bir şey yok VİDEO

"ARTIK UBER İŞİ BİTTİ"

Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bittti. Artık öyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı bu. Avrupa'da varmış. Banane Avrupa'dan. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Vali bütün yetki sizde. Kusura bakmasınlar, yok böyle bir şey. Bunun üzerine Trafik gidecek, gereğini yapacak. Biz taksicimizin hakkını birilerine yediremeyiz, kaptıramayız.

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