Cumhurbaşkanı Astsubay Mezuniyet Töreni'nde

Mısır'daki 305 kişinin öldüğü terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ camide katliam yaptı. Bunlar katil, bunların uzaktan yakından İslam'la alakaları yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

SOÇİ'DEKİ ZİRVE

-Soçi'de düzenlenen zirve, Suriye konusunda insani trajedileri önlemeye ve bölgenin geleceğini mümkün olan en adil şartlarda oluşturmaya yönelik çabaların bir ürünüdür.

MÜSLÜMAN KANININ OLUK OLUK AKMASINI ENGELLEMELİYİZ

-Bir terör örgütü eliyle ve bu örgüt bahane edilerek yerle yeksan edilen medeniyetimizin kadim şehirlerindeki yıkımları durdurmak, oluk oluk akan Müslüman kanını engellemek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur.

TERÖR KORİDORUNU KURANLARIN NE İSTEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL

-Bizden, gözümüzün içine bakıla bakıla 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulurken, kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istedikleri değil, bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir.

VARSIN, ONLAR KENDİ HESAPLARINI YAPSINLAR

-Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların, bizi oyundan çıkarıp yedek kulübesine bile değil, sahanın tamamen dışına atmaya matuf hamleler olduğunun farkındayız. Varsın, onlar kendi hesaplarını yapsınlar. Biz ülkemize güvenimizle, milletimizin desteğiyle, ordumuzun gücüyle bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye ulaştıracak şekilde yönlendirmekte kararlıyız.