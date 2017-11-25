taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Cumhurbaşkanı Astsubay Mezuniyet Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mezun olan astsubaylara seslendi.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 14:51..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Astsubay Mezuniyet Töreni'nde

Mısır'daki 305 kişinin öldüğü terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ camide katliam yaptı. Bunlar katil, bunların uzaktan yakından İslam'la alakaları yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

SOÇİ'DEKİ ZİRVE

-Soçi'de düzenlenen zirve, Suriye konusunda insani trajedileri önlemeye ve bölgenin geleceğini mümkün olan en adil şartlarda oluşturmaya yönelik çabaların bir ürünüdür.

MÜSLÜMAN KANININ OLUK OLUK AKMASINI ENGELLEMELİYİZ

-Bir terör örgütü eliyle ve bu örgüt bahane edilerek yerle yeksan edilen medeniyetimizin kadim şehirlerindeki yıkımları durdurmak, oluk oluk akan Müslüman kanını engellemek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur.

TERÖR KORİDORUNU KURANLARIN NE İSTEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL

-Bizden, gözümüzün içine bakıla bakıla 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulurken, kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istedikleri değil, bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir.

VARSIN, ONLAR KENDİ HESAPLARINI YAPSINLAR

-Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların, bizi oyundan çıkarıp yedek kulübesine bile değil, sahanın tamamen dışına atmaya matuf hamleler olduğunun farkındayız. Varsın, onlar kendi hesaplarını yapsınlar. Biz ülkemize güvenimizle, milletimizin desteğiyle, ordumuzun gücüyle bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye ulaştıracak şekilde yönlendirmekte kararlıyız.

İlginizi Çekebilir
Malkara'da yoğun sis
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis bugün de etkisini sürdürdü.
Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz
ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğini söylemesini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.
Başbakan 'Türkiye mezunları' ile buluştu
YTB, Türkiye'de öğrenim görüp ülkelerine dönen öğrencileri İstanbul'a getirdi. Başbakan: "Her mezunun kapısı bizim gurbetteki evimiz."
Başbakan Yıldırım Birleşik Krallık'a gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Theresa May’in davetine icabetle 26-27 Kasım 2017 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması

Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması

93
ODTÜ'de LGBT eylemi

ODTÜ'de LGBT eylemi

176
Almanya Soçi için kararsız

Almanya Soçi için kararsız

58
Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük

Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük

184
Devlet Bahçeli'ye 2019'daki seçim ittifakı planı soruldu

Devlet Bahçeli'ye 2019'daki seçim ittifakı planı soruldu

75
Fikret Orman Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

Fikret Orman Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

71
Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM