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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Er meydanına gelemezsin

Hatay'daki askerleri ziyaret eden sanatçıları eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı cevap verdi: Biz Mehmetçik'le beraber oluruz, o teröristlerle.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 15:38..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

"BAY KEMAL ÇILDIRDI"

Hatay'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçıları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhanlı'ya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldu? Edep yahu. Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir." dedi.

"O ANCAK TERÖRİSTLERLE YÜRÜR"

Dünyanın her yerinde sanatçıların askerlele birlikte olduğunu belirten Erdoğan, "Senin yapman gereken bu cephelerden hangisine gidip askerimizle birlikte oldun. O teröristlerle birlikte olur. Onlarla birlikte elele yürüdü. O ancak ondan anlar. Biz ise Mehmedimizle birlikte oluruz. Dünyanın her yerinde sanatçılar zaman zaman askerlerle birlikte olur." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Er meydanına gelemezsin VİDEO


"ER MEYDANINA GELEMEZSİN"

Erdoğan ayrıca, "Bu çılgın hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul zurna klarnet diyor. Sadece klarnet ve Esat Kabaklı'nın o güzel türküsü vardı. Bay Kemal er meydanına sen gelemezsin zaten. Genelkurmay Başkanımla beraber Tatlıses'in yanına geçtik. Tatlıses uçakta duydum ki yaylaları söylemiş. Tatlıses buna da güzel şeyler ilave etmiş. Bu bir heyecandır. Ama bu bay Kemal'de yok. Buna haddini sandıkta bildireceğinize inanıyorum. Bunların dikili ağacı yok bu ülkede, bizimkileri de kıskanıyorlar. Biz onlara bakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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