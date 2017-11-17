Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

Basının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifağa yeşil ışık yakarken, muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI SORULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MHP, AK Parti ile sonuna kadar birlikte mücadele etmeye kararlıdır" sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Bahçeli’nin, şu cumhurbaşkanlığım dönemi içinde yerli ve milli olarak vatanseverlik konusundaki tüm yaklaşımlarını aynen paylaşmışımdır, paylaşıyorum. Bundan sonraki süreçte de vatanseverlik noktasında, ülkemizin değerleri noktasında milli yerli olacak her konuda; hele hele terör örgütleriyle dayanışma içinde olan bir ana muhalefet partisi karşısında biz yerli ve milli olarak vatanımızın çıkarları tüm milletimizin çıkarları noktasında MHP ile biz her türlü adımı atmaya varız. Bu konuda tereddüdümüz dahi yoktur." şeklinde konuştu.