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Cumhurbaşkanı Balıkesir'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de halka hitap ettiğinde miting görüntüsünü aratmayan bir kalabalık vardı.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 16:02..
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Cumhurbaşkanı Balıkesir'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmadan önce halka seslendi.

MİTİNG GİBİ KALABALIK

Kongre alanının önünde AK Parti'nin seçim mitinglerini aratmayacak bir kalabalık toplandı.

Cumhurbaşkanı Balıkesir'de konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

MİLLİ EĞİTİME AYIRDIĞIMIZ PAYI İKİ KATINA ÇIKARDIK

Geldiğimizden bu yana milli eğitime ayırdığımız payı iki katına çıkardık. 270 bin derslik yaptık. Ülkemize üniversitesi olmayan il yok. Ve hepsinden öte, geldiğimizde 74 üniversite vardı, şimdi 184 üniversite var.

Önümüzde, Balıkesir'de şehir hastanesi hedefi var. Çünkü biz bu millete aşığız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ekonomide her alanda yatırımlarımız devam edecek. Biz ilklerin partisiyi ve bunlar devam edecek.

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