Cumhurbaşkanı bedelli askerlik bekleyenlere müjdeyi verdi

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Başka kadınların öyküleri: Külkedisi Manifestoları Büyük işler başarmamış, ama prenses de olmamış; yine de halinden memnun, genç yaşlı, yaşlı genç kadınlara ait yaşanmışlıklar…

2 Yeni Karaköy İskelesi'nde seferler başladı Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı.

3 Üçüncü Havalimanı çevreci olacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk inişini yaptığı 3. Havalimanı'nın çevreci özellikleri ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

4 Evini ve tarlasını TSK'ya bağışladı Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan yeşil kart sahibi 61 yaşındaki Fatma Özçelik isimli kadın, oturmakta olduğu evini ve tarlasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

5 Brezilya Kosta Rika'yı son dakika golleriyle yendi Brezilya, Coutinho ve Neymar'ın attığı gollerle Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

6 Yerin 150 metre altında atık malzemelerden eser yapıyor Çankırı'da heykeltıraş Sefer Oruç, yerin 150 metre altında Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasında kaya tuzu ve atık malzemelerden eserler üretiyor.