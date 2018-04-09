Erdoğan'dan Kırgız Lidere FETÖ uyarısı

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Ceenbekov, başbaşa görüştü. Ortak basın toplantısı düzenleyen liderler açıklama yaptı.

HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞI YAPTILAR

Cumhurbaşkanı, "FETÖ’cüler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne sokmak için her türlü alçaklığı sergilediler. FETÖ, bugün bize yaptığını yarın Kırgızistan’a yapacak kadar hain bir örgüttür." dedi.

FETÖ'YLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir.

Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur.

FETÖ'YE KARŞI KIRGIZİSTAN'IN YANINDAYIZ

Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alanacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız.