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Cumhurbaşkanı: Birkaç gün içerisinde müjdemiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda Kandil'i bombalıyoruz. Size birkaç gün içerisinde başka müjdelerimiz de olacak." diye konuştu.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 14:45..
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Cumhurbaşkanı: Birkaç gün içerisinde müjdemiz olacak

İstanbul Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle müjedelede kararlılıkla mücadele edildiğini belirtirken ilerleyen günler için de önemli mesajlar verdi.

"KANDİL'İ BOMBALIYORUZ"

Erdoğan şunları söyledi: "Kudüs meselesinde bile Bay Muharrem bunu kullanmaya kalktı. Sizin Kudüs ile ilgili bir derdiniz yok. Afrin'e gitmeyin dediler, gittik. Terör koridorunu ortadan kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Bize dost görünenlere diyoruz ki, siz çözmüyorsanız biz hallediyoruz. Size birkaç gün içinde daha büyük müjdelerimizde olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an Kandil'i bombalıyoruz VİDEO

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