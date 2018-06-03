Cumhurbaşkanı: Biz yaparız, HDP yıkar

24 Haziran 2018'de yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da halka hitap etti.

Meydanın tıklım tıklım dolduğu mitingde Erdoğan, HDP'yi hedef aldı.

"HDP YIKAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Biz yaparız, HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı? Bölücü terör örgütü Suriçi'nde yaşayan vatandaşlarımızın evini yıktı. Camilerini, okullarını tahrip etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yaparız HDP yıkar VİDEO



"53 KÜRT KARDEŞİMİN KANI DEMİRTAŞ'IN ELİNE BULANMIŞTIR"

"Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşime sokağa dökülün diyen kimdi? Edirne'deki değil mi? Yasin Börü evladımızı bunlar şehit etmedi mi? Şimdi ne olmuş, cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'ye ziyarete gidiyor. Muharrem bir de bununla övünüyor. Ziyaret etsen ne olur, sen benim halkımı ziyaret et halkımı. 53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecek."

