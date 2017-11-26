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Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Başbakanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Bulgar Başbakan'la Balat'taki Demir Kilise'nin açılışan katılımada mutabık kaldılar.

AA | 26.11.2017 - 19:13..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü.

AB GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması konuları ele alındı.

AA
Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Başbakanı'yla görüştü

DEMİR KİLİSE'NİN AÇILIŞINA KATILACAKLAR

İki liderin, Balat'taki Demir Kilise'nin 7 Ocak 2018 tarihinde tekrar hizmete açılması vesilesiyle düzenlenecek törene birlikte katılma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi.

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