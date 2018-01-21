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Cumhurbaşkanı Bursa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da halka hitap ediyor: Teröristlerin nasıl kaçtığını görüyoruz.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 14:53..
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Cumhurbaşkanı Bursa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da halka hitap ediyor...

"ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"PYD/PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum, onlar kaçacak, bizler hep birlikte kovalayacağız." dedi.

"İSTEDİĞİNİZ GİBİ AT OYNATAMAYACAKSINIZ"

Operasyonla ilgili tutuşan PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin sokak çağrısına değinen Cumhurbaşkanı, "Adım adım takip ediliyorsunuz. Nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede" şeklinde konuştu.

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