Cumhurbaşkanı, büyükelçilerle iftar yemeğinde konuştu

Büyükelçilere özellikle terör örgütleri konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, YPG ile işbilirliği yapılmasına özellikle tepki göstererek bir tehdit olması durumunda gerekenin yapılacağı mesajını verdi.

"KRİZİN ARKASINDA OYUN OYNANIYOR"

Erdoğan, Körfez'deki Katar krizi ile ilgili de "Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz. Katar'ın terör zanlısı olarak tavzif edilmesini çok ağır buluyoruz. Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinden satır başları şunlar:

"Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG TEPKİSİ

Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak, asla doğru değildir. Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur. Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade, 'terör örgütü' kavramıdır.

"BİZE DÜŞEN HAYIRLI OLSUN DEMEK"

Cerablus'tan DEAŞ'ı çıkardık, Rai'den çıkardık, Dabık'tan çıkardık, El Bab'tan çıkardık. 'Gelin bu işi beraber yürütelim' dememize rağmen, bu işi bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz PYD ve onun silahlı kanadı YPG ile yürüteceklerini söylediler. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Ama bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa biz de gereğini yaparız.

"BİZİ HALK ÇAĞIRDIĞI İÇİN ORADAYIZ"

Bize 'niye Suriye'desiniz, Irak'yasınız, bizi rejim çağırdı o yüzden buradayız' diyorlar. Sizi rejim çağırdığı için oradasınız. Rejimin kendisi zaten zalim. Biz, bizi halk çağırdığı için oradayız.