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Cumhurbaşkanı Çad'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Çad'da ortak basın toplantısında FETÖ'ye yönelik mücadeleye dikkat çekti.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 20:13..
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Cumhurbaşkanı Çad'da

Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Sudan temaslarını tamamladı. Erdoğan, Sudan'dan Çad'ın başkenti Encemine'ye gitti.

Siyasi temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile kameralar karşısına geçti.

"ÇAD BİZE HEP DESTEK VERDİ"

Erdoğan, FETÖ konusunda Çad'a teşekkür ederek, "İdris Debi'ye FETÖ'yü kendilerininde de bu ziyarette terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz ve sonrasında Çad hep bize destek verdi. Darbe teşebbüsüne destek veren ve darbe teşebbüsünün bizzat içinde olan uzantılarla mücadelemizede destek verdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Çad'da


ÇAD'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Erdoğan ayrıca,"Çad'da bulunan FETÖ iltisaklı okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Bizler de Çad'ın terörle mücadelesinde yanında olacağız. Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini bizler destekliyoruz. Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda bölgesel bir askeri güç konuşlanmasıı memnuniyetle karşılıyoruz. G5'in terörle mücadelede fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ TERÖRİSTLERİN ELİNDE EĞİTİM GÖRMEYECEK"

Çad Cumhurbaşkanı Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi. FETÖ'yle mücadelede Türkiye'nin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Çad Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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